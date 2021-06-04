Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

В РФ создадут систему космического мониторинга опасных объектов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом", ПАО "Газпром" и ГК "Роскосмос" подписали трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-21).

По сообщению "Росатома", соглашение определяет намерения сторон по взаимодействию при создании в РФ единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов на основе космических аппаратов радиолокационного наблюдения, планируемых к созданию в рамках программы "Сфера".

Сотрудничество также будет нацелено на развитие систем комплексного информационного обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути и Северного морского транзитного коридора, а также на формирование рынка производства радиолокационных спутников на создаваемых "Газпромом" производственных мощностях, в том числе сборочном производстве космических аппаратов.

Росатом Газпром Роскосмос ПМЭФ

Новости
ПМЭФ-2021

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год
ПМЭФ-2021

Путин поручил наладить платную вакцинацию иностранцев от COVID-19

ПМЭФ-2021

Минздрав отметил ускорение COVID-вакцинации в ряде регионов РФ

ПМЭФ-2021

РФ намерена вакцинировать от COVID 60% населения при совете ученых привить до 90%

ПМЭФ-2021

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"
ПМЭФ-2021

В РФПИ сочли, что Россия с июля может открыться для вакцинного туризма

В Кремле заверили, что закон об иноагентах принят не ради закрытия СМИ

В Кремле заверили, что закон об иноагентах принят не ради закрытия СМИ
ПМЭФ-2021

Путин постепенно возвращается к доковидному режиму работы

В МВД опровергли получение угроз семьей сотрудника ГИБДД, арестованного за выстрел

ПМЭФ-2021

РФПИ планирует испытания комбинации "Спутника V" с вакцинами из КНР

РФПИ планирует испытания комбинации "Спутника V" с вакцинами из КНР
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');