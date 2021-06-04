В РФ создадут систему космического мониторинга опасных объектов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом", ПАО "Газпром" и ГК "Роскосмос" подписали трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-21).

По сообщению "Росатома", соглашение определяет намерения сторон по взаимодействию при создании в РФ единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов на основе космических аппаратов радиолокационного наблюдения, планируемых к созданию в рамках программы "Сфера".

Сотрудничество также будет нацелено на развитие систем комплексного информационного обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути и Северного морского транзитного коридора, а также на формирование рынка производства радиолокационных спутников на создаваемых "Газпромом" производственных мощностях, в том числе сборочном производстве космических аппаратов.