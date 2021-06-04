Администрацию Рязани возмутили попытки епархии забрать здание школы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Рязанской области постановил передать здание школы №6 Рязанской епархии. Как сообщила глава администрации города Елена Сорокина в соцсетях, администрация города будет подавать апелляцию на это решение.

Если решение суда останется без изменений, отметила она, здание школы №6 будет включено в план передачи Русской православной церкви, который предусматривает временной промежуток в 6 лет с момента поступления заявления.

Двухэтажное каменное здание на улице Семинарской, 6 постройки 1876 года - одно из немногих зданий XIX века в стиле классицизма, сохранившихся в городе. В нем размещалось общежитие духовной семинарии. В 1947 году здание передали общеобразовательной школе, с 1959 года она стала специализированной - для углубленного изучения французского языка.

Рязанская епархия обратилась в мэрию с требованием отдать им здание школы еще в начале 2020 года. Администрация города передавать здание отказалась, поскольку школу, в которой в две смены учится более 500 детей, переселять некуда.

Епархия подала исковое заявление в Арбитражный суд чтобы оспорить отказ мэрии. Свое требование она мотивирует тем, что согласно архивным документам, здание школы № имело статус религиозного назначения и факт его реконструкции, по мнению епархии, этот статус не изменил.