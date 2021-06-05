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ПМЭФ-2021

29% россиян сочли подходящим для себя общество, где не нужно работать

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Общество, в котором нет необходимости трудиться, сочли бы подходящим для себя 29% россиян, свидетельствуют поступившие в "Интерфакс" данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Среди сограждан в возрасте 18-30 лет жить в обществе, где в труде нет необходимости, хотели бы более трети (39%). В свою очередь, две трети россиян (66%) отдают себе отчет в том, что такое общество невозможно, реальность общества без труда допускает каждый четвертый россиянин (26%), чаще всех в это верит молодежь до 34 лет (34%), отмечают социологи.

Результаты исследования показывают, что 61% россиян не хотели бы жить в обществе, где не нужно работать, больше всех противников праздного образа жизни оказалось среди сограждан в возрасте от 60 лет (67%).

Всероссийский опрос был проведён 21-23 мая 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

Россия Фонд "Общественное мнение"

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