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Легковой автомобиль попал под поезд в районе Анапы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда и легкового автомобиля в Краснодарском крае.

Как сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, водитель Toyota выехал на железнодорожный переезд при работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 152 Москва - Анапа. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Еще один пассажир, находившийся в салоне автомобиля, госпитализирован. Пассажиры поезда не пострадали.

ДТП стало причиной задержки поездов в Краснодарском крае. В частности, сообщает пресс-служба, до 1,5 часов задержаны пассажирские поезда № 134 "Москва - Анапа" и № 360 "Смоленск - Анапа".

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в свою очередь сообщили журналистам, что авария произошла в районе Анапы. Автомобиль Toyota двигался со стороны трассы "Новороссийск - Керченский пролив" в сторону курортного поселка Витязево.

Краснодарский край Анапа

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