Песков переадресовал спецслужбам вопрос о выдворении из РФ агента СБУ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не в курсе причин выдворения из России гражданина Украины Алексея Семеняки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Это нужно все-таки у наших спецслужб спрашивать. Мы не имеем к этому процессу никакого отношения", - заявил Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, почему из России был выдворен человек, который мог иметь доступ к "значимым данным".

О разоблачении Семеняки ранее 7 июня сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии российской спецслужбы, Семеняка занимался "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб" - сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Вместе с тем, пояснили в ФСБ, нанести ущерб внешней безопасности РФ украинец не успел, его пребывание в России признано нежелательным - ему закрыт въезд на территорию РФ на 25 лет, 3 июня он покинул страну.

Согласно данным из открытых источников, человек с такими же данным, как у Семеняки, и внешне похожий на мужчину, видео с которым распространила ФСБ, работал в сфере кибербезопасности.

В разные годы Семеняка работал в "Яндексе", "Мегафоне", компании Qrator Labs, специализирующейся на противодействии DDoS атакам.

На момент задержания он работал в одном из пяти региональных интернет-регистраторов Ripe NCC.