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Производителям сухого молока компенсируют 25% затрат на модернизацию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство компенсирует производителям сухого молока 25% затрат на модернизацию производства, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пообещал, что будет расширен список инвесторов, которые смогут частично компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции за счет государственной поддержки. В частности, в него включат производителей сухого молока.

"Рассчитываем, что это решение поможет предприятиям быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что сухое молоко необходимо для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров. "Оборудование там нередко нуждается в обновлении. При этом спрос на продукцию молочной отрасли продолжает расти и предприятия работают с большой нагрузкой", - сказал он.

Михаил Мишустин Правительство

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