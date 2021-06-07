Титов допустил передачу ГИБДД обязанностей по взысканию штрафов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложит президенту РФ комплекс мер для снятия чрезмерной нагрузки на судебных приставов, одной из которой станет предложение передать ГИБДД функции взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения.

"Для решения комплекса проблем предлагается передать функции ФССП по взысканию штрафов за нарушение правил дорожного движения самой Госавтоинспекции", - говорится в материалах, подготовленных к очередному ежегодному докладу бизнес-омбудсмена президенту РФ.

Также уполномоченный предлагает разработать процедуру "упрощенного исполнительного производства" для задолженностей, не превышающих определенный порог, например, 5 тыс. рублей, с одновременным соблюдением права должника на своевременное информирование и добровольное исполнение требований.

Кроме того, по мнению Титова, решить ряд проблем с загруженностью ФССП поможет увеличение штата судебных приставов, повышение зарплаты, а также введение ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

"Предлагается разработать механизм электронного взаимодействия участников исполнительного производства и приставов по аналогии с электронной системой арбитражных судов "Мой Арбитр" (с размещением в системе информации обо всех процессуальных действиях сотрудников ФССП). При этом акты, издаваемые сотрудниками ФССП, должны иметь равную юридическую силу как на бумажном носителе, так и в электронном виде", - говорится в докладе бизнес-омбудсмена.

Как отмечается в докладе, в 2020 году в России было возбуждено 70 млн новых исполнительных производств, что на 1,5 млн больше, чем в 2019 году. При этом за 2020 год служба окончила или прекратила на 400 тыс. исполнительных производств меньше, чем за 2019 год.

"Динамика явно неблагоприятная, ФССП перегружена небольшими делами об административных правонарушениях, в первую очередь, ГИБДД. Нагрузка пристава в семь раз превышает норму, определенную постановлением Минтруда от 2002 года", - констатирует общественный омбудсмен по вопросам исполнения судебных решений Роман Терехин.

По данным бизнес-омбудсмена, общая сумма денежных средств, подлежащая взысканию в 2020 году, составила 3,6 трлн рублей. При этом взыскано было 448,7 млрд рублей, то есть 12,2% от общей суммы.