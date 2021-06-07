Поиск

РФ в прошлом году продала оружия за рубеж более чем на $15 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году продала за рубеж оружия на $15 млрд, портфель заказов сохранился на уровне $50 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более 15 миллиардов - 102% от намеченных показателей", - сообщил Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 млрд долларов", - сказал Шугаев.

Россия ФСВТС

Новости

Пользователи Twitter подали в суд на Роскомнадзор

Пандемия коронавируса

Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснется трудовых мигрантов

Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснется трудовых мигрантов

В Екатеринбурге в парке провели эвакуацию из-за загоревшегося пуха

Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей

Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей

Минфин призвал продолжить замещение долларов в расчетах

Оппозиционер Гудков не будет участвовать в думских выборах в сентябре

Белгородского вице-губернатора отстранили от работы

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Mail.ru

Стать жертвой телефонных мошенников боится каждый третий житель России

Стать жертвой телефонных мошенников боится каждый третий житель России
Пандемия коронавируса

Бурятия ужесточила ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

Бурятия ужесточила ограничения из-за роста числа случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');