РФ в прошлом году продала оружия за рубеж более чем на $15 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году продала за рубеж оружия на $15 млрд, портфель заказов сохранился на уровне $50 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более 15 миллиардов - 102% от намеченных показателей", - сообщил Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 млрд долларов", - сказал Шугаев.