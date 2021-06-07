Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов Mail.ru

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сбой произошел в работе сервисов Mail.ru, следует из данных Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Проблемы с работой сервисов были зафиксированы около 14:00. Большая часть пользователей (64%) жалуется на неработающие сервисы почты, у 27% возникли проблемы с подключением к сайту, а у 7% наблюдается проблемы с входом в учетную запись Mail.ru.

Жалобы поступают, в основном, из Москвы, Петербурга и ряда других регионов России.