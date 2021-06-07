За убийство студента института МВД в Орле задержали его однокурсницу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Полиция задержала подозреваемую в убийстве курсанта института МВД в Орле, предварительная причина - личный конфликт, сообщил пресс-центр МВД РФ.

Отмечается, что задержанная училась на одном курсе с убитым. Они оба были слушателями курса по подготовке кадров для зарубежных стран.

Предварительно установлено, что убийство произошло из-за конфликта на почве личных отношений.

По данным пресс-центра, девушку отчислят из учебного заведения, а ее руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Тело курсанта с колото-резаными ранениями обнаружили утром в понедельник на территории, где проживают студенты. Было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).