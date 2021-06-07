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В Рязани задержали основательницу секты

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против 49-летней жительницы Рязани, подозреваемой в создании религиозной секты, опасной для психического здоровья. Женщину отправили под домашний арест. Об этом сообщает в понедельник СК по региону.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением).

По данным следствия, женщина создала религиозную группу и в арендованном нежилом помещении с сентября по ноябрь 2020 года "проводила псевдобогослужения". Во время них она применяла к адептам "технологии психологического воздействия, поддерживающие аддиктивное поведение и способствующие развитию психических расстройств".

Помимо этого, женщина по телефону проводила и индивидуальные "службы"

Отмечается, что ее деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

В арендованном помещении и по месту жительства женщины прошли обыски. Следователи изъяли религиозную литературу, электронные носители информации.

Обвиняемой грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Рязань

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