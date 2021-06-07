Экс-начальник саратовского главка МЧС получил 2 года колонии-поселения

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова вынес обвинительный приговор бывшему главе ГУ МЧС региона Игорю Качеву, сообщается на сайте суда в понедельник.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий - ИФ). Суд приговорил Качева к двум годам колонии-поселения.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск на сумму 6 млн 200 тыс. рублей.

21 ноября 2018 года саратовское управление ФСБ России возбудило в отношении Качева уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 29 ноября того же года глава регионального управления МЧС был отстранен от должности.

9 июня 2020 года Волжский районный суд Саратова оправдал Качева с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

26 ноября прошлого года оправдательный приговор Качеву был признан незаконным. Дело было направлено на новое рассмотрение.