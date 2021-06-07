Россия закрыла въезд для нескольких канадских чиновников в ответ на санкции

Министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия приняла ответные меры в отношении канадских официальных лиц и деятелей, "причастных к формированию и проведению антироссийского курса", говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ответ санкции против россиян в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, на введенные канадским правительством 24 марта, принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе следующим гражданам Канады:

Дэвид Ламетти (David Lametti), министр юстиции и генеральный прокурор Канады;

Энн Келли (Anne Kelly), руководитель федеральной тюремной службы Канады;

Бренда Лаки (Brenda Lucki), комиссар Королевской канадской конной полиции;

Марси Суркес (Marci Surkes), руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады;

Доминик Леблан (Dominic LeBlanc), министр по взаимодействию с регионами Канады;

Джоди Томас (Jodi Thomas), заместитель министра национальной обороны Канады;

Майк Руло (Mike Rouleau), заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;

Брайан Бреннан (Brian Brennan), заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;

Скотт Бишоп (Scott Bishop), контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

В МИД РФ считают, что официальная Оттава "продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела".

"Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс", - заявили на Смоленской площади.

В то же время, как отмечает МИД РФ, российская сторона "остается открытой, когда и если к этому будут готовы в Оттаве, к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи".

"В России неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми "группами влияния" русофобские настроения", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

24 марта Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека на территории России. В списке оказались глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.

В отношении этих лиц вводится режим замораживания активов. В соответствии с положением о санкциях, "этим лицам запрещается в Канаде, а также канадцам за пределами Канады совершать какие-либо действия с имуществом данных лиц, а также предоставлять им финансовые или смежные услуги". Кроме того, им запрещен въезд в Канаду.