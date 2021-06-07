Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Самаре

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека госпитализированы в результате столкновения трех легковых автомобилей и кареты скорой помощи в Самаре, сообщает МЧС по Самарской области.

"В 23:40 (22:40 мск) поступило сообщение о столкновении трех легковых автомобилей и автомобиля скорой медицинской помощи "Газель" по адресу: проспект Кирова, 66. В результате ДТП погибших нет", - уточнили в МЧС.

Отмечается, что пострадали четыре человека, которые находились в скорой помощи.

"Трое сотрудников скорой медицинской помощи для обследования направлены в городскую клиническую больницу имени Семашко. Пассажир - женщина 1987 года рождения направлена в больницу имени Пирогова", - рассказали в МЧС.

Как уточнили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Самарской области, по предварительным данным, водитель одной из легковых автомобилей не уступил дорогу скорой помощи. В результате "Газель" выехала на встречную полосу движения, где столкнулась еще с двумя автомобилями и перевернулась.