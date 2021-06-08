В Новосибирске при пожаре в цехе погиб человек

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Советском районе Новосибирска утром во вторник случился пожар в одноэтажном цехе по производству триплекса. При разборе завалов там нашли погибшего, сообщили в областном управлении МЧС.

Первые пожарные прибыли на место в 10:22 по местному времени (6:22 по Москве), открытое горение потушили в 10:45, площадь возгорания составила около 180 квадратных метров при общей площади цеха в 300 квадратных метрос.

Работу пожарных осложняла высокая температура и сильная задымленность, а также периодические взрывы газовых баллонов. В здании цеха частично обрушилась кровля и разрушились перегородки.

Причину пожара выснят сотрудники МЧС и СКР.