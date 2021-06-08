Сочинский адвокат арестован по делу о покушении на взятку

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Новороссийска заключил под стражу сочинского адвоката Дмитрия Новикова, сообщает пресс-служба суда Краснодарского края во вторник.

Адвокат арестован на срок 1 месяц 28 суток – до 3 августа включительно. Суд принял во внимание доводы следствия о том, что, находясь на свободе, подозреваемый, используя свои связи, может попытаться повлиять на расследование.

Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый и его помощник обещали оказать содействие мужчине, против которого было возбуждено уголовное дело. За 4 млн рублей они пообещали решить вопрос о переквалификации и назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. Часть денег они намеревались передать в качестве взятки неустановленным лицам.

Воплотить в жизнь свой замысел фигуранты дела не успели: их задержали.