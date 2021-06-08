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Ребенок разбился насмерть на заброшенном оборонном заводе под Курском

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Курские следователи устанавливают обстоятельства гибели семилетней девочки в здании заброшенного завода, сообщает СУ СКР по региону во вторник.

Накануне днем девочка и ее старший брат, 2006 года рождения, гуляли по территории бывшего завода "Кристалл" в Железногорске. Передвигаясь по строению, она не удержалась и упала с высоты 26 метров. В результате девочка скончалась на месте от травм.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.

В свою очередь прокуратура региона сообщает, что в мае текущего года в ходе проверки было установлено, что собственники разрушенного строения не проводят работы по его демонтажу и сносу. Руины бывшего завода не имеют ограждения и не освещаются ночью. В связи с этим в администрацию Железногорска было внесено представление. Однако надлежащих мер к устранению выявленных нарушений принято не было.

АО "Кристалл" специализировалось на производстве оружия и боеприпасов. Предприятие было ликвидировано в результате банкротства в 2006 году.

Курская область Железногорск СКР

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