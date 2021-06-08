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Экс-мэр курганского города Щучье осужден условно по делу о хищении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Суд в Курганской области вынес приговор бывшему главе города Щучье Владимиру Тамахину по делу о хищении бюджетных средств, сообщает во вторник пресс-служба облпрокуратуры.

Он признан виновным по части 4 статьи 159 (мошенничество), части 3 статьи 160 (присвоение) и приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

Суд установил, что с 2016 по 2018 гг. глава города незаконно начислил себе премии. Таким образом он похитил из бюджета более 700 тыс. рублей.

Кроме того, установлено, что в 2017 году по предварительному сговору с предпринимателем чиновник похитил более 1 млн рублей при заключении фиктивных договоров на оказание услуг городской администрации.

Курганская область

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