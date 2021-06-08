Житель Дагестана получил 7 лет колонии за финансирование терроризма

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана Курбанмагомеда Меджидова к семи годам колонии общего режима за финансирование терроризма, сообщает пресс-служба СКР.

"Установлено, что Меджидов с апреля по май 2017 года сделал семь денежных переводов на счет банковской карты, которая использовалась участниками международной террористической организации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что осужденный сделал переводы на общую сумму 43,5 тыс. рублей. Они предназначались для запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".