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Очевидцы сообщили о нефтяном пятне в нерестовой реке на Камчатке

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщили в соцсетях разливе нефтепродуктов в реке Большая в Усть-Большерецком районе на западном побережье Камчатки. Видеозапись крупного нефтяного пятна в воде появилась в соцсетях.

"Река Большая. 8 июня. Все в мазуте - от берега до берега", - говорит мужской голос за кадром.

В Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства "Интерфаксу" сообщили, что на место происшествия выехали инспекторы ведомства, которые составили протокол и начали расследование.

Река Большая и ее притоки - одно из крупнейших нерестилищ лосося на Камчатке.

Камчатка Большая Росрыболовство

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