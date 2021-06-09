Московский суд вынес приговоры лжепродавцам продуктов и шин

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Москве Бабушкинский суд вынес приговоры 23 подсудимым, которые признаны виновными в обмане покупателей, с которых брали предоплату без поставки обещанных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Следствие и суд установили, что они публиковали в интернете объявления о продаже продуктов питания и автомобильных шин, не имея этих товаров. "Предлагая продукцию стоимостью на порядок ниже, чем остальные участники рынка, фигуранты требовали предоплату в среднем около 100 тысяч рублей, получив которую переставали выходить на связь", - напомнили в полиции.

Пострадавшими по делу стали 234 компании и физлица, причиненный им ущерб оценен в сумму более 51 млн рублей.

Подозреваемых задержали в столичном регионе, Петербурге, Пензенской, Мурманской и Калужской областях.

Суд признал их виновными в мошенничестве и организации преступного сообщества (статьи 159 и 210 УК). Организаторы группы получили 11 и 12 лет колонии строгого режима, восемь рядовых участников - от пяти до шести лет колонии общего режима, еще 13 человек - условные сроки.