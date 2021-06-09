Поиск

Гражданин Украины заочно осужден в Крыму за хранение боеприпасов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Центральный райсуд Симферополя приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. рублей гражданина Украины Эдема Бекирова. Он признан виновным в хранении 12 килограммов тротила и 200 патронов.

Об этом сообщил адвокат Бекирова Алексей Ладин.

Дело слушалось в крымском суде без участия подсудимого - инвалид I группы Бекиров находится на Украине. Он был участником "большого обмена" заключенными, проведенного РФ и Украиной менее двух лет назад.

Адвокат намерен обжаловать приговор. "Обязательно будем обжаловать в апелляционном порядке и с большой степенью вероятности - в кассационном порядке тоже, так как одно из последних решений Европейского суда по правам человека: (...) чтобы жалоба была приемлемой в ЕСПЧ, в рамках судебной системы Российской Федерации необходимо проходить и кассационную инстанцию", - отметил Ладин.

Сотрудники крымского управления ФСБ РФ в декабре 2018 года задержали жителя украинского поселка Новоалексеевка Бекирова при въезде на полуостров с территории Украины.

Ему вменяли части 2 статей 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По данным спецслужбы, мужчина ранее, весной того же года, создал схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами "для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова". ФСБ заявила об обнаружении в тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

По информации российской спецслужбы, Бекиров причастен к деятельности группировки, подконтрольной живущему сейчас в Киеве бизнесмену Ленуру Ислямову, которого в России считают организатором энергоблокады Крыма в 2015 году. Ислямов уже заочно осужден в РФ на 18 лет колонии строгого режима.

Бекиров отрицает вину, утверждает, что в мае 2018 года провел в Крыму один день, все время находился с родственниками, так как не мог самостоятельно передвигаться после операции на сердце.

Бекирова отпустили из-под стражи в августе 2019 года, в сентябре того же года его вместе с другими украинскими заключенными доставили в Киев, в Москву тем временем привезли российских заключенных.

Среди участников "большого обмена" в формате "35 на 35" были украинские военные моряки - фигуранты "керченского инцидента", украинский режиссер Олег Сенцов, украинский журналист Роман Сущенко, российский журналист Кирилл Вышинский, бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах.

Летом 2020 года суд в Крыму объявил Бекирова в розыск.

У него ампутирована одна нога, после операции осталась незаживающая рана, прогрессирует сахарный диабет.

Украина Крым Симферополь

Новости
Пандемия коронавируса

Эпидемиолог перечислила причины роста заболеваемости COVID-19 в РФ

ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания

ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания

Житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Дума одобрила ужесточение наказания за повторную "пьяную" езду

Дума одобрила ужесточение наказания за повторную "пьяную" езду

Депутаты запретили россиянам сотрудничать с нежелательными НПО

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с 14 марта более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ впервые с 14 марта более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

В Петербурге блогер Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма

Запрет на изображение военных преступников коснется лишь глав осужденных в Нюрнберге движений

Запрет на изображение военных преступников коснется лишь глав осужденных в Нюрнберге движений

Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня

В Петербурге сервисы по аренде электросамокатов приостановили работу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');