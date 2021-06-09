Гражданин Украины заочно осужден в Крыму за хранение боеприпасов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Центральный райсуд Симферополя приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. рублей гражданина Украины Эдема Бекирова. Он признан виновным в хранении 12 килограммов тротила и 200 патронов.

Об этом сообщил адвокат Бекирова Алексей Ладин.

Дело слушалось в крымском суде без участия подсудимого - инвалид I группы Бекиров находится на Украине. Он был участником "большого обмена" заключенными, проведенного РФ и Украиной менее двух лет назад.

Адвокат намерен обжаловать приговор. "Обязательно будем обжаловать в апелляционном порядке и с большой степенью вероятности - в кассационном порядке тоже, так как одно из последних решений Европейского суда по правам человека: (...) чтобы жалоба была приемлемой в ЕСПЧ, в рамках судебной системы Российской Федерации необходимо проходить и кассационную инстанцию", - отметил Ладин.

Сотрудники крымского управления ФСБ РФ в декабре 2018 года задержали жителя украинского поселка Новоалексеевка Бекирова при въезде на полуостров с территории Украины.

Ему вменяли части 2 статей 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По данным спецслужбы, мужчина ранее, весной того же года, создал схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами "для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова". ФСБ заявила об обнаружении в тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

По информации российской спецслужбы, Бекиров причастен к деятельности группировки, подконтрольной живущему сейчас в Киеве бизнесмену Ленуру Ислямову, которого в России считают организатором энергоблокады Крыма в 2015 году. Ислямов уже заочно осужден в РФ на 18 лет колонии строгого режима.

Бекиров отрицает вину, утверждает, что в мае 2018 года провел в Крыму один день, все время находился с родственниками, так как не мог самостоятельно передвигаться после операции на сердце.

Бекирова отпустили из-под стражи в августе 2019 года, в сентябре того же года его вместе с другими украинскими заключенными доставили в Киев, в Москву тем временем привезли российских заключенных.

Среди участников "большого обмена" в формате "35 на 35" были украинские военные моряки - фигуранты "керченского инцидента", украинский режиссер Олег Сенцов, украинский журналист Роман Сущенко, российский журналист Кирилл Вышинский, бывший командир подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах.

Летом 2020 года суд в Крыму объявил Бекирова в розыск.

У него ампутирована одна нога, после операции осталась незаживающая рана, прогрессирует сахарный диабет.