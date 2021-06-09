Поиск

В Тюмени ограничили движение транспорта из-за пожара на кладбище

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Тюмени в среду загорелось Парфеновское кладбище, основанное в 1860 году. Площадь возгорания превысила 1500 квадратных метров. В областном ГИБДД сообщили, что из-за пожара ограничено движение транспорта по улице Дружбы

На участке от Профсоюзной улицы до улицы Ветеранов труда закрыли движение по двум полосам в одном направлении.

В областном МЧС "Интерфаксу" сказали, что в районе пожара все сильно задымлено. Огонь тушат 34 сотрудника и девять единиц техники.

Тюмень МЧС ГИБДД Парфеновское кладбище

Новости

Задержанный за убийство приставов в Сочи владел оружием незаконно

Роструд напомнил россиянам о грядущих длинных выходных

Роструд напомнил россиянам о грядущих длинных выходных

Дело против блогера Хованского завели за призывы к терроризму в песне

Пандемия коронавируса

Эпидемиолог перечислила причины роста заболеваемости COVID-19 в РФ

ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания

ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания

Житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Дума одобрила ужесточение наказания за повторную "пьяную" езду

Дума одобрила ужесточение наказания за повторную "пьяную" езду

Депутаты запретили россиянам сотрудничать с нежелательными НПО

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с 14 марта более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ впервые с 14 марта более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

В Петербурге блогер Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');