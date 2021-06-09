В Тюмени ограничили движение транспорта из-за пожара на кладбище

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Тюмени в среду загорелось Парфеновское кладбище, основанное в 1860 году. Площадь возгорания превысила 1500 квадратных метров. В областном ГИБДД сообщили, что из-за пожара ограничено движение транспорта по улице Дружбы

На участке от Профсоюзной улицы до улицы Ветеранов труда закрыли движение по двум полосам в одном направлении.

В областном МЧС "Интерфаксу" сказали, что в районе пожара все сильно задымлено. Огонь тушат 34 сотрудника и девять единиц техники.