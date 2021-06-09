Тольяттинец под видом автозапчастей пытался отправить 100 магазинов к автомату

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Самарские таможенники пресекли контрабанду магазинов к автомату Калашникова при попытке жителем Тольятти отправить их в Казахстан через транспортную компанию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

Посылка была изъята в фасовочном центре курьерской службы и направлена на экспертизу. В ней находились 100 магазинов к автомату Калашникова ёмкостью 30 патронов калибра 5,45. В транспортной накладной части оружия были обозначены как "автозапчасти".

Согласно заключению, коробчатые магазины к автоматам АКМ, АКС-74 находятся на снабжении Вооруженных сил РФ, относятся к категории "вооружение и военная техника" и запрещены к перемещению через государственную границу РФ.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что отправитель имеет торговую точку по продаже страйкбольного оружия, амуниции и боевого снаряжения.

"В рамках уголовного дела у тольяттинца (в помещении магазина, принадлежащем подозреваемому на праве собственности - ИФ) был проведен обыск. В результате сотрудниками таможенных органов изъяты патроны, ружья различных калибров, более четырех тысяч корпусов для магазинов к различному оружию и порядка 300 магазинов для АК, а также бронежилеты", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду товаров, относящихся к иному вооружению). Наказание за подобное преступление предусматривает от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ммероприятия проводились во взаимодействии с УФСБ России по Самарской области и Средневолжским линейным управлением МВД России на транспорте.