В ОНК попросили суды и ФСИН усовершенствовать систему документооборота

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Центральный штаб Общественных наблюдательных комиссий обратился к судам и ФСИН с просьбой усовершенствовать систему документооборота, сообщила "Интерфаксу" член столичной ОНК Ольга Дружинина.

По ее словам, направлены обращения в адрес Министерства юстиции и Судебного департамента при Верховном Суде с просьбой усовершенствовать документооборот между судами и учреждениями, подведомственными ФСИН.

Поводом для направления обращения стала ситуация в Пермском крае, где осуждённые ждут отправки в колонии до трёх месяцев после рассмотрения апелляционных жалоб.

"Все дело в том, что в СИЗО должны получить справку из суда на бумаге о вступлении приговора в законную силу, чтобы направить человека к месту отбывания наказания", - пояснила собеседница "Интерфакса".

В ОНК считают, что что ведение электронного документооборота между ФСИН и судами существенно облегчит работу изоляторов.

"Особенно это важно для регионов, так как зачастую в условиях московских СИЗО обвиняемым комфортнее. Чаще всего в интересах самих граждан побыстрее отправиться в колонию, так как фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев. А про то, что люди хотят побыстрее на волю, мы вообще не говорим", - сказала Дружинина.