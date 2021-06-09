Поиск

В ОНК попросили суды и ФСИН усовершенствовать систему документооборота

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Центральный штаб Общественных наблюдательных комиссий обратился к судам и ФСИН с просьбой усовершенствовать систему документооборота, сообщила "Интерфаксу" член столичной ОНК Ольга Дружинина.

По ее словам, направлены обращения в адрес Министерства юстиции и Судебного департамента при Верховном Суде с просьбой усовершенствовать документооборот между судами и учреждениями, подведомственными ФСИН.

Поводом для направления обращения стала ситуация в Пермском крае, где осуждённые ждут отправки в колонии до трёх месяцев после рассмотрения апелляционных жалоб.

"Все дело в том, что в СИЗО должны получить справку из суда на бумаге о вступлении приговора в законную силу, чтобы направить человека к месту отбывания наказания", - пояснила собеседница "Интерфакса".

В ОНК считают, что что ведение электронного документооборота между ФСИН и судами существенно облегчит работу изоляторов.

"Особенно это важно для регионов, так как зачастую в условиях московских СИЗО обвиняемым комфортнее. Чаще всего в интересах самих граждан побыстрее отправиться в колонию, так как фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев. А про то, что люди хотят побыстрее на волю, мы вообще не говорим", - сказала Дружинина.

ОНК ФСИН

Новости

ФАС перенесла на 21 июля дело против "Яндекса" о поисковой выдаче

ФАС перенесла на 21 июля дело против "Яндекса" о поисковой выдаче

Минюст и МВД поддержали просьбу признать экстремистскими ФБК и штабы Навального

Житель Краснодара отсудил у больницы 5 млн руб. за удаленный по ошибке кишечник

Меру пресечения блогеру Хованскому изберут в четверг

Меру пресечения блогеру Хованскому изберут в четверг

Прокуратура сочла возмещение штрафов за участие в акциях экстремистским финансированием

Прокуратура сочла возмещение штрафов за участие в акциях экстремистским финансированием

Уилан уже не рассчитывает на обмен и надеется на добрую волю Путина

СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов

СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов

Путин дал старт работе 1-й линии Амурского ГПЗ "Газпрома"

Задержанный за убийство приставов в Сочи владел оружием незаконно

Роструд напомнил россиянам о грядущих длинных выходных

Роструд напомнил россиянам о грядущих длинных выходных
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');