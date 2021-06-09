Опекуншу из Тюмени заподозрили в похищении у подопечных более 4 млн руб.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Тюменской области проводят проверку по информации СМИ о том, что опекун похитила у подопечных несколько миллионов рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В СМИ появилась информация, что жительница Тюменского района ранее оформила опеку на пятерых детей, признанных недееспособными из-за психо-неврологических заболеваний, а затем присвоила деньги опекаемых в размере 4,4 млн рублей и построила себе дом.

При этом женщина не выделила подопечным доли в праве собственности.

В свою очередь, пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что, по информации управления соцзащиты населения Тюмени и Тюменского района, разрешения на распоряжение деньгами женщина не получала.

Сообщается также, что на основании приказа управления соцзащиты в мае и июне этого года она освобождена от опеки. Ее бывшим подопечным сейчас от 21 года до 34 лет.

Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки.