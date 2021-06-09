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Экс-глава правления "Тольяттихимбанка" осужден за попытку подкупить судью

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд признал бывшего председателя правления АО "Тольяттихимбанк" Александра Попова виновным в покушении на дачу взятки почти в $2 млн судье Верховного суда РФ за вынесение незаконного судебного акта в пользу ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ), сообщается на сайте СКР.

Суд приговорил Попова к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Он признан виновным в попытке дачи взятки (часть 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ ).

Следствие и суд установили, что бенефициарный владелец и руководитель "Тольяттиазота" Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции с тольяттинского химзавода был привлечен и к ответственности за налоговое правонарушение.

"Чтобы избежать обязанности по уплате налогов, а также уйти от уголовной ответственности, он решил через посредника дать судье Верховного суда РФ взятку в размере не менее $2 млн за вынесение в пользу "Тольяттиазота" заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа", - говорится в сообщении.

Предполагается, что судебный акт должен был быть использован при решении вопросов по уголовному преследованию Махлая.

В качестве посредника был выбран Попов.

"Довести до конца свой преступный умысел Попов не смог по не зависящим от него обстоятельствам", - отмечается в сообщении.

На имущество Попова, а именно на 293 принадлежащих ему земельных участка, судом наложен арест.

В настоящее время СКР продолжает устанавливать обстоятельства других преступлений, в том числе совершенных Поповым и иными лицами. Махлай объявлен в федеральный и международный розыск, ранее ему заочно был вынесен приговор за хищения продукции "Тольяттиазот".

"Тольяттиазот" – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

Тольяттихимбанк Александр Попов Сергей Махлай

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