СК начал проверку после сообщений о проживании многодетной семьи в вагончике

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы начали доследственную проверку по информации СМИ о бездействии органов опеки из Владимирской области. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

Поводом для проверки стали сообщения о том, что в Александровском районе многодетная семья из пятерых человек проживает в вагончике.

При этом, родители, со слов бабушки, ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности, а органы опеки и попечительства администрации района, зная об этой ситуации, бездействуют.

Следственные органы намерены изучить в рамках проверки изложенные в СМИ факты, в том числе, связанные с воспитанием родителями трех несовершеннолетних детей.