Жители Челябинска пожаловались на запах гари в воздухе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министерство экологии Челябинской области зафиксировало всплеск жалоб от жителей Челябинска на запах гари, сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Он написал в своем инстаграме, что основной причиной запаха гари стали пожары в городской черте.

Министр отметил, что из-за пожаров вкупе с низкой облачностью и слабым ветром "над городом образовалась дымка с запахом гари".

По мнению Безрукова, некоторые горожане, несмотря на предупреждения МЧС и органов власти, продолжают поджигать тополиный пух, что "ежедневно вызывает десятки пожаров как в городе, так и за его пределами".

Он призвал сообщать в МЧС и полицию о поджогах пуха.

По информации МЧС региона, только за последние сутки в регионе произошло 155 случаев загорания мусора и растительности.

Как сообщалось, власти Челябинска отмечали увеличение числа возгораний тополиного пуха и просили жителей города побеседовать с детьми об опасных последствиях его поджога.