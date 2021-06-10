Сын экс-спикера парламента Дагестана задержан за избиение депутата

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Дагестане арестовали депутата Народного собрания республики Данияла Шихсаидова, подозреваемого в избиении другого депутата, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Шихсаидова арестовали по делу об избиении депутата Народного собрания Дагестана Айнутдина Зайнутдинова 1 июня. Шихсаидов сам тоже является депутатом Народного собрания Дагестана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Зайнутдинова избили у входа в здание Профсоюзов в Махачкале Шихсаидов и еще один человек, личность которого еще не установлена. Последний нанес депутату удар по голове и повалил на землю, а Шихсаидов ударил Зайнутдинова, который попытался встать, ногой в голову. Пострадавший депутат был госпитализирован с травмами.

По словам источника, Шихсаидов арестован в рамках дела по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда средней тяжести человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Шихсаидов является сыном бывшего председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, отставку которого депутаты парламента приняли путем голосования в среду.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информацией.