Вертолет "ЮТэйр" экстренно сел близ месторождения в Тюменской области
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вертолет авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" совершил вынужденную посадку в районе Тямкинского месторождения Тюменской области, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Воздушное судно вылетело с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию ООО "Уватнефтегаз" в Тямкинское месторождение. Воздушное судно находится в болоте", - говорится в сообщении.
Командир судна подал сигнал тревоги. На борту находятся два члена экипажа, пассажиров нет.
Причина вынужденной посадки пока неизвестна. На место происшествия вылетел вертолет Ми-8.
Транспортная прокуратура после инцидента проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.