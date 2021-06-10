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Вертолет "ЮТэйр" экстренно сел близ месторождения в Тюменской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вертолет авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" совершил вынужденную посадку в районе Тямкинского месторождения Тюменской области, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Воздушное судно вылетело с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию ООО "Уватнефтегаз" в Тямкинское месторождение. Воздушное судно находится в болоте", - говорится в сообщении.

Командир судна подал сигнал тревоги. На борту находятся два члена экипажа, пассажиров нет.

Причина вынужденной посадки пока неизвестна. На место происшествия вылетел вертолет Ми-8.

Транспортная прокуратура после инцидента проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Тюменская область ЮТэйр

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