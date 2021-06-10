Самолет в новосибирском аэропорту столкнулся с мачтой освещения

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата после того, как самолет Airbus А-321 рейса перед вылетом из Новосибирска в Москву задел крылом мачту освещения, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, накануне в 23:54 по местному времени лайнер во время руления на взлет задел крылом временную мачту освещения.

"На борту воздушного судна находились 183 пассажира, из них семь детей. Никто из находившихся на борту не пострадал", - говорится в сообщении.

Место проишествия и самолет были осмотрены, экипаж дал объяснения, отмечает следствие. Устанавливается размер ущерба, причиненного авиакомпании.