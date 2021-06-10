В Новокузнецке расследуют поставки в школы поддельного масла

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Кузбассе проверка выявила, что в школы Новокузнецка поступило поддельное сливочное масло на сумму более 20 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Кемеровской области. По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Муниципальное учреждение "Комбинат питания" заключило с коммерческой фирмой договор на поставку в школы сливочного масла на 20 687 000 рублей. Комбинат получил 427 коробок с 6 405 кг масла "Крестьянское" высшего сорта.

Лабораторная экспертиза выявила, что школы получили фальсификат, не являющийся сливочным маслом. До детей этот продукт не дошел, поставки были приостановлены.