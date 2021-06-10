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В Новокузнецке расследуют поставки в школы поддельного масла

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Кузбассе проверка выявила, что в школы Новокузнецка поступило поддельное сливочное масло на сумму более 20 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Кемеровской области. По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Муниципальное учреждение "Комбинат питания" заключило с коммерческой фирмой договор на поставку в школы сливочного масла на 20 687 000 рублей. Комбинат получил 427 коробок с 6 405 кг масла "Крестьянское" высшего сорта.

Лабораторная экспертиза выявила, что школы получили фальсификат, не являющийся сливочным маслом. До детей этот продукт не дошел, поставки были приостановлены.

Новокузнецк Комбинат питания прокуратура Кемеровской области

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