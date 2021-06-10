Взрыв произошел в гаражах в Краснодаре

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Два человека пострадали, один погиб в результате взрыва в двухэтажном автомобильном боксе на улице Тихорецкой в Краснодаре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В результате взрыва в двухэтажном автомобильном боксе, произошло обрушение перекрытия в двух боксах. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщили "Интерфаксу", что на место взрыва направлена оперативно-следственная группа. По факту гибели мужчины и госпитализации двух человек проводится проверка.

"По имеющимся оперативным сведениям указанные лица осуществляли ремонт автомобиля в частном порядке", - уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, в двухэтажном гаражном боксе по улице Тихорецкой краевого центра в результате детонации газовоздушной смеси произошло обрушение гаража. В результате один человек погиб, двое с термическими ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу.