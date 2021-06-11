Поиск

Почти 150 решеток ливневой канализации украли за несколько дней в Иркутске

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Массовые кражи чугунных решеток ливневой канализации зафиксированы на дорогах Иркутска, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"В Иркутске неизвестные украли 147 решеток дождеприемных лотков. Кражи произошли массово за последние несколько дней, большинство из них зафиксированы на камерах наружного наблюдения", - говорится в сообщении.

Решетки пропали на подходах к Академическому мосту и на улицах Степана Разина, Горной и Подгорной.

"Отсмотрев материал с камер видеонаблюдения "Безопасного города", выяснили, что чугунные детали крадут некие граждане, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле. Сейчас составлено заявление в полицию, ведутся поиски злоумышленников", - приводятся в сообщении слова директора муниципального предприятия "ИркутскАвтодор" Михаила Малыхина.

На улицах города выявляют все новые случаи пропажи решеток. На предприятии в оперативном режиме готовят деревянные щиты, чтобы закрыть сливные колодцы. Дорожники просят жителей быть внимательнее за рулем и объезжать места с пониженным рельефом у краев проезжей части, где, возможно, нет защитных решеток.

"ИркутскАвтодор" содержит более 900 км городских дорог и прилегающих территорий, в том числе более 150 км ливневых канализаций и водосточных лотков.

Иркутск

Новости

Задержаны механик и директор компании, чей автобус попал в ДТП с семью жертвами в Лесном

Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга

Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга

Число жертв ДТП с автобусом в Свердловской области увеличилось до семи

"Союзмультфильм" начал переговоры с Netflix

"Союзмультфильм" начал переговоры с Netflix

The Bell узнал о планах "Яндекса" купить "Азбуку вкуса"

Банк России предложил определение финансовых холдингов с НФО

Что произошло за день: четверг, 10 июня

Видеоблогер Хованский арестован на два месяца

Видеоблогер Хованский арестован на два месяца

Соединены части первой нитки "Северного потока 2"

Туроператоры РФ попросили открыть направления массового зарубежного отдыха

Туроператоры РФ попросили открыть направления массового зарубежного отдыха
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');