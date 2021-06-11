Почти 150 решеток ливневой канализации украли за несколько дней в Иркутске

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Массовые кражи чугунных решеток ливневой канализации зафиксированы на дорогах Иркутска, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"В Иркутске неизвестные украли 147 решеток дождеприемных лотков. Кражи произошли массово за последние несколько дней, большинство из них зафиксированы на камерах наружного наблюдения", - говорится в сообщении.

Решетки пропали на подходах к Академическому мосту и на улицах Степана Разина, Горной и Подгорной.

"Отсмотрев материал с камер видеонаблюдения "Безопасного города", выяснили, что чугунные детали крадут некие граждане, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле. Сейчас составлено заявление в полицию, ведутся поиски злоумышленников", - приводятся в сообщении слова директора муниципального предприятия "ИркутскАвтодор" Михаила Малыхина.

На улицах города выявляют все новые случаи пропажи решеток. На предприятии в оперативном режиме готовят деревянные щиты, чтобы закрыть сливные колодцы. Дорожники просят жителей быть внимательнее за рулем и объезжать места с пониженным рельефом у краев проезжей части, где, возможно, нет защитных решеток.

"ИркутскАвтодор" содержит более 900 км городских дорог и прилегающих территорий, в том числе более 150 км ливневых канализаций и водосточных лотков.