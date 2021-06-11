В РФ смоделировали выделение метана вечной мерзлотой в теплеющей Арктике

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Исследователи из Сколтеха разработали и провели эксперименты по измерению газопроницаемости в различных условиях для содержащих лед отложений, имитирующих вечную мерзлоту, сообщает Phys.org.

"Их результаты могут быть полезны как при моделировании и испытании методов добычи газа из арктических коллекторов, так и при отслеживании выбросов метана в высоких широтах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечная мерзлота, в зависимости от состава мерзлого грунта, давления, температуры и так далее, может иметь различные свойства, при этом она может содержать много природного газа в виде гидратов, и ее проницаемость является важным параметром как для исследований, так и для многих видов деятельности в Арктике.

"Газопроницаемость влияет на миграцию и накопление природного газа в этом мерзлом грунте, а также на атмосферные выбросы. Знание фильтрационных свойств вечной мерзлоты, содержащей газогидраты, также абсолютно необходимо для оценки возможности извлечения газа из гидратов", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника Сколтеха и соавтора исследования Евгения Чувилина.

Чувилин и его коллеги с помощью специальной установки изучили, как изменяется газопроницаемость имитирующих вечную мерзлоту образцов песка, насыщенного льдом и гидратами, при замерзании и оттаивании, а также при образовании и диссоциации газовых гидратов.

Эксперименты проводились при различных давлениях и температурах, а также содержании глины.

Исследование показало высокую вероятность увеличения проницаемости в сочетании с диссоциацией газовых гидратов в вечной мерзлоте (диссоциация – процесс распада молекул газа на несколько более простых частиц: молекул, атомов, радикалов или ионов - ИФ), что является вероятным сценарием, учитывая текущую тенденцию потепления в Арктике.

"Нам не обязательно ждать полного оттаивания вечной мерзлоты – даже небольшого изменения температуры достаточно, чтобы вызвать диссоциацию. А последующее повышение газопроницаемости создаст условия для выбросов метана в атмосферу, вызывая разнообразные экологические и технологические воздействия", - отмечает Чувилин.

Полученные данные могут быть использованы при отработке методов добычи газа в районах вечной мерзлоты, в том числе из гидратов, а также при картографировании районов с высокой проницаемостью в вечной мерзлоте для исследований выбросов метана в Арктике.