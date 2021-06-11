Псковскую колонию оштрафовали на 3,3 млн рублей за разлив мазута

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Псковской области поддержал требование о взыскании штрафа с исправительной колонии в поселке Середка. Там в начале августа 2020 года произошел разлив мазута.

Исправительная колония №4 выплатит 3 млн 360 тыс. рублей ущерба, причиненного землям в селе Середка Псковского района, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Факт причинения учреждением вреда почвам подтвердили результаты лабораторных анализов проб почв, а также материалы дела о привлечении ИК-4 УФСИН России по Псковской области к административной ответственности по факту порчи земель.

Постановление о назначении штрафа юридическому лицу в размере 45 тыс. рублей оставлено в законной силе решением Псковского областного суда.

3 августа 2020 года в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация о разливе мазута на территории мазутохранилища ИК-4 в Середке. Ведомство инициировало внеплановую проверку. Она показала, что учреждение допустило несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (статья 8.1 КоАП РФ), порчу земель на площади 0,42 га (часть 2 статьи 8.6 КоАП РФ).

Лабораторные исследования экспертной лаборатории "ЦЛАТИ по Псковской области" установило превышение концентрации нефтепродуктов в пробах почв, отобранных на месте разлива. Превышения варьируются от 1,4 до 24 раз. На предприятии отсутствует программа производственного экологического контроля.

Также Росприроднадзор установил, что администрация ИК-4 в установленном порядке не оповестила о нештатной ситуации соответствующие органы государственной власти. Работы по ликвидации загрязнения почв учреждение не организовало. Колония получила предписание об устранении нарушений, которое находится на контроле управления.