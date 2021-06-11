Путин подписал закон о наказании за разглашение сведений о защите силовиков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за разглашение сведений о защите сотрудников правоохранительных органов и их семей, а также за незаконное распространение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую и банковскую тайну.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу. Изменения внесены в ст. 320 УК РФ.

Закон устанавливает уголовную ответственность за разглашение информации для должностных лиц, которые по служебной необходимости имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к сотрудникам правоохранительных органов, контролирующих органов и их близким.

Согласно ранее действовавшим нормам, уголовная ответственность за разглашение подобных сведений могла наступить лишь при их распространении для того, чтобы помешать работе охраняемых лиц.

При этом наказание за данное правонарушение ужесточается: предусмотрено, в том числе, ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов, тогда как ранее соответствующая статья предусматривала лишь штраф до 200 тысяч рублей и арест на срок до 4 месяцев.

Коммерческая тайна

Кроме того, закон ужесточает наказание за незаконное разглашение или использование, сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), повышая максимальный срок принудительных работ или лишения свободы за данное правонарушение с трех до четырех лет. При этом без изменений сохраняются санкции в виде штрафа до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет, лишения права на занятие определенных должностей и занятия определенной деятельностью на срок до трех лет и исправительных работ на срок до двух лет.

Также дополняется состав правонарушений. Сбор информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну, будет караться, в том числе, при его осуществлении посредством обмана, шантажа и принуждения.

Повышенная ответственность за сбор, распространение и использование этих сведений в виде штрафа до 1,5 млн рублей либо дохода осужденного за период до трех лет, лишения права на занятие определенных должностей и занятия определенной деятельностью на срок до трех лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет, теперь будет наступать не только при причинении крупного ущерба или совершения из корыстной заинтересованности, но и при совершении этих правонарушений группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Проект закона (1112804-7) был внесен в Госдуму 16 февраля группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.