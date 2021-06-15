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Рецидивист со стажем задержан за убийство 93-летней тулячки

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 93-летней пенсионерки в Богородицке Тульской области, сообщила во вторник пресс-служба УМВД региона.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность 57-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления уроженца Липецкой области", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ).

В пресс-службе Следственного управления СКР по Тульской области "Интерфаксу" сообщили, что 13 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов Богородицка тела 93-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый был задержан уже на следующий день. Год назад освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение убийства, и в последнее время проживал в городе Новомосковск.

По данным следствия, сильно выпивший мужчина уснул на улице, у дома престарелой женщины. Проснувшись, он решил проникнуть в дом, чтобы переночевать, однако хозяйка стала на него кричать, пытаясь выгнать из дома. Тогда мужчина накинул ей на шею платок и стал душить. Пенсионерка скончалась на месте.

Обвиняемый признал вину в полном объеме.

В 90-х годах он убил двух человек, а через некоторое время после освобождения лишил жизни еще одного.

Тульская область

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