"Гознак" заявил о планах выпустить приложение для идентификации собак

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - АО "Гознак" планирует осенью презентовать мобильное приложение, которое позволит проводить биометрическую идентификацию собак по носу и голове, сообщил журналистам гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук в Перми в среду.

Он отметил, что пока речь идет только об идентификации собак, так как именно по этим животным разработчики приложения добились необходимого качества идентификации.

Ранее со ссылкой на руководителя проектов "Гознака" Александра Мелешина сообщалось, что собак можно будет идентифицировать по рисунку носа и головы. Приложением смогут пользоваться владельцы собак, заводчики и ветеринары.

Предполагается, что монетизировать новое приложение "Гознак" будет через сопутствующие сервисы - размещение объявлений, например, ветеринаров и грумеров, а в дальнейшем предложений по продаже кормов и одежды для собак. При этом объявления о поиске пропавших питомцев будут бесплатными.

Отпечаток носа давно используется для поиска собак в Канаде, но пока - только в бумажном виде.