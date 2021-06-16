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Ученые планируют в будущем изучить процесс родов в космосе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Исследования показывают существенные риски для развития эмбрионов в космосе, сообщил "Интерфаксу" глава Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов; по его словам, в будущем планируется изучение самого процесса родов в космосе.

"Изучаются вопросы развития регенеративной системы половых клеток, сохранения их способности к продолжению рода, формирование зародыша, его нормальное развитие в условиях невесомости. Я уже не говорю о самом процессе родов в космосе, мы еще до этого дойдем, это вообще отдельная проблема", - сказал Орлов в кулуарах конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

По его словам, для проведения подобных экспериментов нужна длительная серьезная подготовка.

При этом ряд современных исследований показывают существенные риски для эмбрионов, в частности при развитии в гипомагнитной среде. "В дальнем космосе очень важен фактор отсутствия магнитного поля. И оказалось, что если зародыши развиваются в гипомагнитных условиях, то отмечаются очень серьезные нарушения в формировании сердечно-сосудистой системы", - отметил глава ИМБП.

Эксперименты также показывают, что подобные нарушения наблюдаются также и у последующих поколений изучаемых животных. "У нас так получилось, что у третьего поколения более выраженные изменения оказались, чем у первого", - отметил Орлов.

РАН Олег Орлов

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