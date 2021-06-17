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В Красноярске приговорил к 6 годам главу ячейки "Свидетелей Иеговы"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор 48-летнему организатору местной ячейки "Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в РФ), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенного на территории РФ религиозного объединения).

Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Обвиняемый также на три года лишен права заниматься руководящей деятельностью в общественных объединениях. Приговор в законную силу еще не вступил.

Красноярск Свидетели Иеговы

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