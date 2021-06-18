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Автобус с осужденными попал в ДТП на трассе в Псковской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль врезался в автобус с осужденными в Псковской области, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ДТП произошло в четверг, 17 июня, на трасс Петербург - Невель.

Водитель Renault Master врезался в стоявший на правой обочине автобус КАВЗ, в котором находились осужденные.

Медицинская помощь оказана водителю Renault и троим пассажирам автобуса - осужденным ИК-2 1985, 1976 и 1995 годов рождения.

ИК-2, о которой идет речь, расположена в Псковской области.

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