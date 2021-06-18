Подросток на мотоцикле сбил школьницу и сам погиб в Красноярском крае

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Ирбейском районе Красноярского края 15-летний подросток на мотоцикле сбил школьницу и погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мотоциклист не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где сбил 14-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части. После наезда мотоциклист опрокинулся в левый кювет.

Подросток умер в Ирбейской районной больнице, не приходя в сознание. Пострадавшая девочка госпитализирована с различными травмами.

ГИБДД установила, что подросток получил мотоцикл от своего отца на 15-летие, и ему разрешали кататься на каникулах. Отец погибшего мотоциклиста сообщил полицейским, что ключи всегда находились в замке зажигания, а сын ездил аккуратно.

Также установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке в Госавтоинспекции.