Шесть человек пострадали при столкновении автобусов в Петербурге

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Шесть человек упали и получили травмы при столкновении маршрутки с автобусом в Московском районе Петербурга в пятницу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Пятеро из них получили легкие повреждения, еще один - травмы средней степени тяжести, уточняется в сообщении.

По предварительным данным, около 09:40 18 июня у дома на Ленинском проспекте водитель маршрутки врезался в рейсовый автобус, остановившийся на светофоре.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Петербурге на перекрестке Варшавской улицы и Ленинского проспекта столкнулись автобусы 246-го и 130-го маршрутов.