Убившего жену петербургского депутата будут лечить принудительно

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Зеленогорский районный суд Петербурга освободил от уголовной ответственности муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина, обвиняемого в убийстве жены, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Суд направил Шокина на принудительное лечение в психбольницу, говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в сентябре 2020 года дома в Комарово Шокин из-за внезапно возникшей неприязни несколько раз ударил жену ножом. Женщина скончалась.

По данным СМИ, полиция обнаружила Шокина вблизи дома полураздетым. Сообщается, что он вел себя неадекватно.

На сайте округа Поселок Комарово Шокин значится депутатом VI созыва (2019-2024).