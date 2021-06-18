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Стадион Евро-2020 в Петербурге охраняют средства, способные поражать любые цели

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Средства, обеспечивающие безопасность стадиона Евро-2020 в Петербурге, способны поразить любую воздушную цель, включая малую и парашютистов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Стадион "Газпром Арена", расположенный в непосредственной близости к акватории Финского залива и рукавам Невы, усиленно охраняется специальными техническими средствами, способными поражать любые движущиеся воздушные цели, в том числе малых размеров, а также парашютистов", - сказал собеседник агентства.

Поражающий эффект применяемых средств, подчеркнул он, "способен нанести как локальный ущерб, так и уничтожить цель полностью".

Собеседник отметил, что в период проведения чемпионата Европы по футболу одним из важнейших аспектов является обеспечение безопасности участников и задействованной инфраструктуры, и особое внимание уделяется мерам по предотвращению несанкционированных полетов вблизи объектов проведения мероприятий.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. Россия примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Помимо Санкт-Петербурга площадкой для игр станут еще десять городов: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Петербург Евро-2020 Газпром Арена

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