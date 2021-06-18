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Автобус насмерть сбил пенсионерку на остановке в Уфе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пожилая женщина погибла в пятницу днем под колесами пассажирского автобуса в Уфе, сообщила пресс-служба УГИБДД по Башкирии.

По предварительным данным, пассажирский автобус НефАЗ, двигавшийся по 51 маршруту, наехал на пожилую женщину. В результате аварии она скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

По данным автоинспекции, ДТП произошло на остановке общественного транспорта "Госцирк" на Проспекте Октября. Обстоятельства аварии уточняются.

Башкирия Уфа ДТП

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