Автобус насмерть сбил пенсионерку на остановке в Уфе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пожилая женщина погибла в пятницу днем под колесами пассажирского автобуса в Уфе, сообщила пресс-служба УГИБДД по Башкирии.

По предварительным данным, пассажирский автобус НефАЗ, двигавшийся по 51 маршруту, наехал на пожилую женщину. В результате аварии она скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

По данным автоинспекции, ДТП произошло на остановке общественного транспорта "Госцирк" на Проспекте Октября. Обстоятельства аварии уточняются.