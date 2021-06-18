Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:12Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Адвокат Протасевича заявила, что он не контактировал с представителями ЛНР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Задержанный в Белоруссии журналист Роман Протасевич не имел никаких контактов с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщила "Интерфаксу" его адвокат Инесса Оленская в пятницу.

"Он вообще не понял, что это за вопрос был (по поводу контактов с представителями ЛНР- ИФ)", - заявила адвокат.

Оленская в пятницу встретилась с подзащитным. Жалоб от него она не получила.

"Никаких жалоб. Мы встретились, поговорили. Он сказал, что идет на прогулку", - проинформировала адвокат.

Сообщать о проводимых в отношении Протасевича следственных действиях адвокат не может из-за подписки о неразглашении.

Ранее генпрокурор ЛНР заявил, что ведомством в результате следственных действий в Белоруссии получены признательные показания Протасевича о преступлениях в Донбассе.

Белоруссия Роман Протасевич ЛНР

Новости

Плановую госпитализацию только для привитых москвичей обжалуют в прокуратуре

МВД подтвердило дело против экс-зампреда ЦБ Корищенко и бизнесмена Пальчуна

Что произошло за день: пятница, 18 июня

Пандемия коронавируса

Голикова дала советы по вакцинации переболевших COVID и ревакцинации привитых

Голикова дала советы по вакцинации переболевших COVID и ревакцинации привитых

С 28 июня РФ возобновит авиасообщение с США, Кипром и рядом других стран

Депутат парламента Петербурга Резник отправлен под домашний арест

Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией

Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией
Пандемия коронавируса

Губернатор Подмосковья сделал третью прививку от COVID-19

Один человек погиб в затопленной Ялте

Один человек погиб в затопленной Ялте

Автобус насмерть сбил пенсионерку на остановке в Уфе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');