Адвокат Протасевича заявила, что он не контактировал с представителями ЛНР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Задержанный в Белоруссии журналист Роман Протасевич не имел никаких контактов с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщила "Интерфаксу" его адвокат Инесса Оленская в пятницу.

"Он вообще не понял, что это за вопрос был (по поводу контактов с представителями ЛНР- ИФ)", - заявила адвокат.

Оленская в пятницу встретилась с подзащитным. Жалоб от него она не получила.

"Никаких жалоб. Мы встретились, поговорили. Он сказал, что идет на прогулку", - проинформировала адвокат.

Сообщать о проводимых в отношении Протасевича следственных действиях адвокат не может из-за подписки о неразглашении.

Ранее генпрокурор ЛНР заявил, что ведомством в результате следственных действий в Белоруссии получены признательные показания Протасевича о преступлениях в Донбассе.