Бывшего директора школы на Ставрополье заподозрили в совращении ученицы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Благодарненском городском округе Ставрополья в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в принуждении несовершеннолетней к сексу, сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в мае этого года подозреваемый заставил 15-летнюю девочку вступить с ним в сексуальные отношения, обещая ей оказать материальную помощь.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера). Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, подозреваемый являлся директором школы, в которой учится девушка. Он уже уволен, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Глава Благодарненского округа Александр Теньков в инстаграме подтвердил, что речь идет о бывшем директоре школы села Алексеевского. По его словам, подозреваемый уволился по собственному желанию до того, как информация о происшествии распространилась в СМИ.

Глава округа добавил, что сейчас в школе комиссия изучает обстоятельства этого происшествия, ее члены встретятся с каждым сотрудником, который работал со школьниками, а также с родителями.